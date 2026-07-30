За сутки над Курской областью сбили 134 БПЛА ВСУ, есть раненый

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля, над Курской областью сбито 134 беспилотника ВСУ различного типа. 131 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб Курской области.

В результате атак в Курске пострадал 26-летний мужчина. Ему оказали медпомощь на месте. Поврежден автомобиль.

В селе Песчаное Беловского района Курской области повреждены фасад дома и забор, в Рыльске - крыша ангара.

Погибших нет за прошедшие сутки.