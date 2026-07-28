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НовостиПроисшествия28 июля 2026 10:59

В Курске возобновили подачу света на КЗТЗ

Внезапное отключение произошло утром 28 июля
Светлана ВОЛКОВА
Число домов, попавших под отключение, не сообщается

Число домов, попавших под отключение, не сообщается

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Курска сообщили, что в микрорайоне КЗТЗ возобновили подачу света после внезапного отключения утром 28 июля.

Жилые дома здесь были обесточены "в результате нештатного отключения" в 09.10. по Москве. Для устранения последствий аварии и определения количества попавших под отключение домов на место выезжали аварийные бригады. Точное число жителей, которые оставались без света, не сообщается.

Ранее КП рассказала, куда курянам звонить в случае отключения света.