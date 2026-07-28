28 июля порывы ветра в Курской области могут усилиться до 20 метров в секунду

28 июля в Курской области прогнозируют сильный дождь, грозу, град, а также усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим энергетики переходят на особый режим работы и повышенный контроль за объектами электросетевого комплекса Курской области, сообщили в правительстве региона. Сообщить о нарушении электроснабжения и узнать информацию о сроках его восстановления можно по следующим телефонам:

в Курске (кроме микрорайона Северного, проспектов Победы и Клыкова) круглосуточно +7 (4712) 54-06-91, +7 (4712) 54-09-11, с 17:00 до 8:00 – по тел. 8-800-550-26-27;

в районах области и микрорайонах Курска (Северного, проспектов Победы и Клыкова) по телефону горячей линии «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220). Бесплатно, круглосуточно.