27 июля в Курской области будет до +29

Днем в регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами возможны грозы. Днем по прогнозу без существенных осадков. Ветер в регионе будет западной четверти 9-14 метров в секунду.

Температура составит днем 24-29°.

Метеорологическая дальность видимости в Курской области будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления по данным МЧС региона 27 июля не прогнозируются. Ранее КП рассказала, какая погода будет в Курской области на этой рабочей неделе.