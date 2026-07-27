Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 7:58

27 июля в Курской области будет до +29

Днем без существенных осадков
Ольга ДАНИЛОВА
Днем в регионе будет жарко

Днем в регионе будет жарко

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июля в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами возможны грозы. Днем по прогнозу без существенных осадков. Ветер в регионе будет западной четверти 9-14 метров в секунду.

Температура составит днем 24-29°.

Метеорологическая дальность видимости в Курской области будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления по данным МЧС региона 27 июля не прогнозируются. Ранее КП рассказала, какая погода будет в Курской области на этой рабочей неделе.