От знойного июля к переменчивому августу: какая погода будет в Курске на этой рабочей неделе

К концу рабочей недели в регионе значительно потеплеет Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этот синоптический период жителей региона ожидает классическая смена летних сезонов с дневными температурами от +18°C до +31°C, локальными ливневыми грозами и усилением ветра до 15–20 метров в секунду. Начало недели задержит июльский прогрев, а к выходным прохождение атмосферного фронта принесет долгожданную прохладу и кратковременные дожди.

27 июля, в понедельник:, днем прогнозируется малооблачная погода, воздух прогреется до +23…+25°C (местами по области до +29°C). Ближе к вечеру возможен слабый кратковременный дождь, ночные температуры составят около +16…+19°C.

28 июля, во вторник, ожидается переменная облачность без затяжных осадков. Дневной максимум удержится в пределах +24…+26°C, ветер западный, умеренный.

В последний день июля в регионе прогнозируют до +31 Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

29 июля, в среду, будет самый сухой и спокойный день середины недели. Столбики термометров в Курске покажут +25…+27°C, на юге области — до +29°C.

30 июля, в четверг, синоптики прогнозируют нарастание духоты из-за приближения влажных воздушных масс. Температура днем составит +26…+28°C, ночью — не ниже +17°C.

А 31 июля, в пятницу, в Курской области будет отмечен пик жары уходящего месяца. В дневные часы воздух раскалится до +29…+31°C. Высока вероятность локальных вечерних гроз.

Погодные условия будут незначительно отличаться в зависимости от районов Курской области:

Рыльск, Суджа и юго-запад традиционно станут самыми теплыми точками региона, где в пиковые дни (31 июля) температура может подобраться к +32°C.

Железногорск и северо-запад региона будут находиться под более частым влиянием облачности Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Железногорск и северо-запад будут находиться под более частым влиянием облачности, здесь средние дневные температуры окажутся на 1–2 градуса ниже областного центра.

В долинах рек Сейм и Тускарь в утренние часы возможны сильные туманы. Вечером у водоемов воздух будет остывать значительно быстрее.

Рекомендации для жителей региона

Для дачников период с 28 июля по 1 августа идеален для полевых работ и сбора урожая. В связи с ожидаемыми ливнями 2–3 августа стоит заранее укрепить легкие парники и проверить дренаж.

Отдыхающим у воды конец июля подарит отличные условия для купания. Однако во время прогнозируемых гроз (особенно 2 августа) находиться на открытых пляжах рек Сейм и Псел будет опасно.