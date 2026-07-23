Председатель ВФЛА Петр Фрадков считает, что Беговой центр объединит любителей спорта Курска

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Спортобъект возводят на Боевке. Как отметил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, зачастую людям необходимы не только места для бега, но и помещения, где есть возможность переодеться и отдохнуть, пообщаться с другими бегунами.

«Люди правда начинают бегать, но часто не хватает именно такой инфраструктуры, простой, что называется. Не стадиона на 30 тысяч мест, грубо говоря, а раздевалки, душа какого-то, водички где попить, и так далее, и тому подобное. От дождя спрятаться, может быть, где-то в какой-то момент. И мы разработали концепт, такой стандартный проект», — отметил Петр Фрадков.

«У нас много сейчас таких проектов, которые, по сути, формируют и помогают формировать эти беговые движения. То есть, чтобы это была не просто раздевалка, а место, где люди встречаются: единые по своему пониманию, любви к спорту, ЗОЖ, и мы на это еще накладываем третье – создание необходимых цифровых сервисов», — рассказал председатель ВФЛА.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Специальные приложения для любителей бега и ЗОЖ, посетителей будущих Беговых центров, разрабатываются для обмена информацией и опытом, общения, фиксации спортивных результатов, взаимодействия с другими спортивными сообществами и оповещении о мероприятиях.

«Это, во-первых, вовлечет в массовый спорт большое количество людей, это тоже очень важно. Это будет иметь эффект и для поиска талантливых ребят, это и семейное времяпрепровождение. В общем, огромное количество правильных таких эффектов, которые, мне кажется, могут формироваться вокруг легкой атлетики», — подчеркнул Петр Фрадков.

Проект ВФЛА по созданию сети Беговых центров реализуется при поддержке АНО «Евразия». Открытие комплекса в Курске планируется в 2026 году.