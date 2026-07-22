По всей Курской области дали отбой ракетной опасности

В регионе сохраняется опасная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 июля по всей Курской области снова звучали сирены тревоги. Ракетную опасность объявили в 09.27. по Москве. Отбой дали примерно через полчаса, в 09.55. Также в Курской области отменили опасность атаки беспилотников. Последняя сохранялась в регионе более суток - с вечера 20 июля.

Сейчас в регионе уже около часа сохраняется авиационная опасность.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в приграничье региона есть разрушения в результате атак ВСУ.