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НовостиПолитика22 июля 2026 6:39

За сутки после атак ВСУ повреждения есть в трех районах Курской области

В приграничье после ударов ВСУ снова разбиты дома и автомобили
Светлана ВОЛКОВА
За сутки над регионом сбили 111 БПЛА ВСУ

За сутки над регионом сбили 111 БПЛА ВСУ

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, в период с 9:00 21 июля до 9:00 22 июля, в Курской области сбито 111 беспилотников ВСУ различного типа. 124 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб Курской области.

В результате атак в селе Макеево Рыльского района Курской области повреждены два автомобиля. А в селе Белица Беловского района - крыша, окно и чердак домовладения.

В поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области повреждены автомобиль и забор.

Погибших и пострадавших нет за минувшие сутки.