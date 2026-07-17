В Курске на Северо-западе снова отключат горячую воду

В Курске продолжаются сезонные работы на теплосетях Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни бригада РИР-Энерго будет ремонтировать участок тепловой сети по улице Майский бульвар, 2 и улице Косухина, 38. Как сообщили в мэрии Курска, компания планируют устранить повреждения до 21 июля.

Из-за этого горячей воды не будет в двух многоэтажках Курска по адресам Майский бульвар, д. 2 и ул. Косухина, д. 38.

Ознакомиться с актуальным графиком отключений можно на официальном сайте АО «РИР-Энерго» в разделе для потребителей. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам: 39-48-39, 39-48-68.

Ранее КП сообщила, что в июле в Курске будут отключать свет.