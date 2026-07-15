В Курске на ряде улиц отключат свет

Отключения света пройдут в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске из-за плановых работ в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети» отключат свет на ряде улиц, сообщили в мэрии города.

В Сеймском округе отключения пройдут 20, 22 и 24 июля (с 09.00 до 16.00) на улицах

Броневая, д.31-43, 3-я Степная, д. 56 — 64, Аэроклубная, д. 27 — 45А, 22 — 42, 5-я Кислинская, д. 53 — 69.

21 и 23 июля с 09.00 до 16.00 электричества не будет на улицах Кольцевая, д. 132 — 144/37, 1-я Огородная, д. 1 — 35, 2 — 44 и 2-я Огородная, д. 1 — 21, 4 — 22.

Телефон для справок: (4712) 34-98-21

В Центральном округе отключения запланированы на 21 - 23 июля с 09.00 до 12.00. В это время света не будет на улицах Аристарховой, д. 9-35; 36-44, Зеленко, д. 35-40 и Володарского, д. 63А-81.

Телефон для справок: (4712) 34-98-20

В Железнодорожном округе свет отключат 23 июля с 09.30 до 13.00 на улицах Дубровинского, д.1 ,3 А,5,7,9 и Маяковского, д.105.

Телефон для справок: (4712) 34-98-22