В центре Курска перекроют движение

Сроки перекрытия движения пока не сообщают Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рабочие «РИР-Энерго» приступили к активной фазе проекта по техническому присоединению строящегося жилого микрорайона на улице Карла Маркса.

Из-за этого перекроют автомобильное движение по правой полосе улицы Карла Маркса, сообщает горадминистрация.

Затем движение закроют на участке автомобильной дороги справа, ведущем со Светлого проезда в сторону улицы Карла Маркса. Сроки перекрытия движения пока не сообщаются. Автомобилистов просят запастись терпением.

Ранее КП сообщила, что в июле на ряде улиц Курска будут отключать свет.