В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

ВСУ атакуют регион в ежедневном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июля по всей Курской области дали отбой ракетной опасности. Чуть позже, в 12.12, отменили и опасность атаки беспилотников.

Режим опасности атаки БПЛА ВСУ держался в регионе почти сутки, с 15 июля. Ракетная опасность сохранялась утром 16 июля около десяти минут. А ночью - около полутора часов, начиная с 04.40. по Москве.

Кроме того, с начала суток уже дважды ракетную опасность объявляли в приграничном Рыльском районе Курской области. Сейчас по всей Курской области сохраняется авиационная опасность. Она держится с 02.12. ночи.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в Курской области из-за атак ВСУ в Рыльском районе погибла женщина, а в Хомутовском ранен мужчина.