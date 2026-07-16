Из-за атак ВСУ без света оставались почти десять тысяч жителей Курской области

За сутки над регионом сбили 154 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 15 июля до 9:00 16 июля, в Курской области сбито 154 беспилотника ВСУ различного типа. 131 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщил оперативный штаб Курской области.

В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области ранена 36-летняя женщина. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти ее врачам не удалось. А в поселке Учительский Рыльского района Курской области ранен 59-летний мужчина.

В Курске поврежден автомобиль. А в деревне Серповка Глушковского района Курской области - крыша и фасад домовладения. В деревне Новоивановка Рыльского района Курской области повреждены окна, кровля, а также фасад и стена дома.

Во Льгове Курской области повреждены фасад и остекление здания районных электросетей (РЭС), а также крыша и остекление АЗС. В результате удара по объекту энергетики без электроснабжения во Льгове оставались около 9 700 человек. 15 июля оно было восстановлено.

В посёлке Прямицыно Октябрьского района Курской области поврежден автомобиль