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НовостиЭкономика13 июля 2026 18:46

В Курской области бензин подорожал до 180 рублей за литр на некоторых АЗС

Ситуацию с ценами на топливо проверят УФАС и прокуратура
Светлана ВОЛКОВА
С 15 июля вводят новые ограничения на курских АЗС

С 15 июля вводят новые ограничения на курских АЗС

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 июля на заседании оперштаба региона был поднят вопрос цен на топливо на частных заправках, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Автомобилисты сообщают в соцсетях, что цены на некоторых АЗС поднялись до 180 рублей за литр бензина.

При этом, по информации правительства региона, цена на заправках вертикально интегрированных холдингов поднялась только на 4 процента.

Курское региональное управление ФАС инициировало проверки АЗС, где цены кратно выше, чем у нефтяных холдингов. Но, как пояснили чиновники, нужно получить согласование центрального аппарата. Прокуратура также должна провести проверки курских АЗС.

Ранее КП сообщила, что с 15 июля на АЗС в Курской области вводят новые ограничения.