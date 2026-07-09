15-летняя курянка, пострадавшая в ДТП с участием машины первого заместителя губернатора, скончалась

Фото из архива КП

15-летняя девушка, которая получила травмы в аварии с участием машины первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика, скончалась.

Глава региона Александр Хинштейн рассказал об обстоятельствах аварии. Девочка ехала в машине, за рулем которой находился ее брат.

- По предварительной информации ГАИ, он не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, - говорится в сообщении Александра Хинштейна.

В одной из встречных машин в качестве пассажира находился Александр Чепик.

Девушка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

Напомним, в аварии, произошедшей в Конышевском районе, пострадали пять человек - брат девушки, который находится в больнице, и два сотрудника районной газеты, которых отпустили на амбулаторное лечение.

- Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, тем более, что на машинах были установлены видеорегистраторы, - заверил губернатор Курской области.