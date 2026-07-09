Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в аварию на трассе

Фото из архива КП

Днем 9 июля в Конышевском районе зафиксировано ДТП, в котором пострадали пять человек. Инцидент произошел на 5 км дороги Конышевка - Макаро-Петровское. Среди столкнувшихся машин оказался и автомобиль первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика.

Как рассказали в правительстве Курской области, чиновник находился в районе с рабочим визитом.

По данным региональной Госавтоинспекции, автомобиль «Дэу Нексия» под управлением 18-летнего водителя ехал со стороны населенного пункта Макаро-Петровское в направлении поселка Конышевка. Он столкнулся со встречным автомобилем «Тойота», которым управлял 31-летний мужчина, а затем - с едущим следом автомобилем «Шевроле» под управлением 41-летнего водителя.

- Водитель и несовершеннолетняя пассажирка 2011 года рождения «Дэу Нексия» были доставлены в медучреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.

18-летнему пассажиру «Нексии», а также водителю и 44-летней пассажирке «Шевроле» помощь была оказана на месте.

- Александр Чепик в аварии не пострадал, - уточнили в пресс-службе правительства Курской области.