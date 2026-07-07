Беспилотники ВСУ предприняли атаку на Курск в ночь на 7 июля

Фото из архива КП

В ночь на 7 июля в небе над Курском были сбиты вражеские беспилотники. Зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, - говорится в сводке главы региона.

Место происшествия обследуют специалисты. Также будет проводиться обследование по оценке ущерба.

Губернатор напомнил курянам, что приближаться к обломкам БПЛА опасно.

Ранее мы писали об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2 утром 6 июля.