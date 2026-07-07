Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июля 2026 5:57

Беспилотники ВСУ предприняли атаку на Курск в ночь на 7 июля

Повреждены жилые дома
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В ночь на 7 июля в небе над Курском были сбиты вражеские беспилотники. Зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

- Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, - говорится в сводке главы региона.

Место происшествия обследуют специалисты. Также будет проводиться обследование по оценке ущерба.

Губернатор напомнил курянам, что приближаться к обломкам БПЛА опасно.

Ранее мы писали об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2 утром 6 июля.