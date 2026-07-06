ESTEO представил свой первый внедорожник MX в Москве, заявив о новой философии бренда

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Мероприятие стало не только презентацией нового автомобиля, но и первым шагом бренда к раскрытию своей философии "искусство жить". Гости вечера погрузились в атмосферу, где каждая деталь, от мультимедийного гастрономического шоу с авторским меню до танцевальной постановки, подчеркивала эстетику и гармонию ESTEO MX.

Открывая торжественную часть, операционный директор Алексей Ледков и директор по маркетингу Анастасия Павленко поделились видением бренда и его долгосрочной стратегией. Были озвучены планы по выпуску гибридного кроссовера нового поколения EXLANTIX ET8, что свидетельствует о стремлении ESTEO к инновациям и расширению модельного ряда.

Алексей Ледков подчеркнул, что ESTEO MX – это воплощение премиального качества, сочетающее в себе классическую надежность и передовые цифровые технологии, полностью отвечающие требованиям современного рынка.

Анастасия Павленко добавила, что философия "искусство жить" предполагает, что автомобиль становится неотъемлемой частью личного, цифрового и эстетического пространства владельца.

Производство ESTEO MX началось 21 мая на заводе «АГР» в Шушарах. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 197 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Максимальная скорость составляет 210 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле – 9,2 л/100 км. Для адаптации к различным условиям предусмотрены 7 режимов движения, включая 4 для бездорожья. Дорожный просвет в 200 мм и облегченная алюминиевая ходовая часть обеспечивают отличную проходимость.

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