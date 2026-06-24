В курском приграничье разрешили отпускать бензин в канистры

Куряне жалуются на введенные ограничения Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в Курской области скорректировано решение по отпуску бензина на АЗС, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн:

На заправках в отселенных муниципалитетах сняли ограничения на отпуск бензина в канистры. Причина в том, что многие жители, которые остались в приграничье, во время отключений света пользуются дизель-генераторами.

Также в правительстве сообщили, что увеличат поставки ГСМ в приграничье, обеспечив меры безопасности, так как ВСУ бьют по заправкам и бензовозам в Курской области.

Запрет на отпуск топлива в канистры временный, добавили курские власти. О сроках отмены ограничений не сообщается. Ранее КП сообщила о ситуации с бензином в Курской области.