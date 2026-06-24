В Курской области ввели ограничения на отпуск бензина: можно ли купить, цена, есть ли топливо на заправках

Ростом цен на топливо в Курской области должны заняться ФАС и прокуратура Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн озвучил ситуацию с бензином в Курске на 24 июня 2026 года

Напомним, что накануне на очередном плановом заседании правительства РФ заместитель председателя Александр Новак открыто заявил, что ситуация с бензином в стране сейчас «непростая, но контролируемая».

- Правительство разработало план по обеспечению дополнительных поставок бензина и нефтепродуктов на АЗС в разных регионах России, - добавил Новак.

По его словам, в фокусе руководства оказались несколько регионов России, в том числе и приграничная Курская область, где ситуация острее. Это также Крым, Севастополь, другие приграничные регионы, Дальний Восток и Калининград.

После этого глава Курской области Александр Хинштейн также прокомментировал ситуацию с топливом в регионе.

- Вижу, что в Курской области, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на бензин. Понимаю беспокойство курян. Но ажиотаж только ухудшает ситуацию, поскольку провоцирует дефицит, - напомнил Хинштейн.

Далее он рассказал о тех мерах, которые приняты в приграничном регионе для того, чтобы нормализовать ситуацию с топливом.

Ситуация с бензином в Курске на 26 июня 2026 года

Из-за сложной ситуации с бензином в Курской области был собран оперативный штаб, который и принял определенное решение. А именно - с 00:00 24 июня заправка на АЗС в Курской области будет производиться только в баки автомобилей. Об этом сообщил Хинштейн.

Кроме того, оперштаб поручил региональному Управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках Курской области. К работе подключилась также прокуратура региона. Эти ведомства проведут проверки. Также они обязаны отслеживать факты необоснованного роста цен на топливо в приграничном регионе.

Есть ли топливо на заправках, цена

Губернатор Курской области попросил жителей региона отнестись с введенным мерам с пониманием. По его словам, запас бензина есть. Он оценил его как «достаточный».

- Запас топлива в Курской области достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле, - добавил глава региона.

Между тем введенное ограничение вызвало неоднозначную реакцию у жителей региона.

В официальном паблике правительства Курской области куряне сообщают, что в районном центре Дмитриев, например, цена на 92-й доходит до 95 рублей, а в райцентре Солнцево составляет 91 рубль. Также жители региона сообщают о перебоях с топливом на заправках региона.