В Курской области ввели ограничения на отпуск бензина: можно ли купить, цена, есть ли топливо на заправках

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Напомним, что накануне на очередном плановом заседании правительства РФ заместитель председателя Александр Новак открыто заявил, что ситуация с бензином в стране сейчас «непростая, но контролируемая».
- Правительство разработало план по обеспечению дополнительных поставок бензина и нефтепродуктов на АЗС в разных регионах России, - добавил Новак.
По его словам, в фокусе руководства оказались несколько регионов России, в том числе и приграничная Курская область, где ситуация острее. Это также Крым, Севастополь, другие приграничные регионы, Дальний Восток и Калининград.
После этого глава Курской области Александр Хинштейн также прокомментировал ситуацию с топливом в регионе.
- Вижу, что в Курской области, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на бензин. Понимаю беспокойство курян. Но ажиотаж только ухудшает ситуацию, поскольку провоцирует дефицит, - напомнил Хинштейн.
Далее он рассказал о тех мерах, которые приняты в приграничном регионе для того, чтобы нормализовать ситуацию с топливом.
Из-за сложной ситуации с бензином в Курской области был собран оперативный штаб, который и принял определенное решение. А именно - с 00:00 24 июня заправка на АЗС в Курской области будет производиться только в баки автомобилей. Об этом сообщил Хинштейн.
Кроме того, оперштаб поручил региональному Управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках Курской области. К работе подключилась также прокуратура региона. Эти ведомства проведут проверки. Также они обязаны отслеживать факты необоснованного роста цен на топливо в приграничном регионе.
Губернатор Курской области попросил жителей региона отнестись с введенным мерам с пониманием. По его словам, запас бензина есть. Он оценил его как «достаточный».
- Запас топлива в Курской области достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле, - добавил глава региона.
Между тем введенное ограничение вызвало неоднозначную реакцию у жителей региона.
В официальном паблике правительства Курской области куряне сообщают, что в районном центре Дмитриев, например, цена на 92-й доходит до 95 рублей, а в райцентре Солнцево составляет 91 рубль. Также жители региона сообщают о перебоях с топливом на заправках региона.