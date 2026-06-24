На День молодежи в парке КЗТЗ Курска развернется праздничная программа

Мероприятия в парке КЗТЗ стартуют в 15.00 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июня парк КЗТЗ в Курске станет одной из площадок празднования Дня молодежи. как сообщили в правительстве региона, здесь праздничные мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Начало в 15:00.

Курян ждут музыкальные выступления творческих коллективов Железногорского и Фатежского районов. Жителей города также познакомят с новым персонажем Курянычем. По задумке это хранитель Курской земли, а также ее истории и традиций. В парке будет работать зона аквагрима, также здесь организуют детскую дискотеку с мыльным шоу и крио-шоу. Желающие смогут поучаствовать в настольных играх-головоломках, а также гигантской дженге.

В парке будет работать ярмарка курских мастеров, где можно приобрести произведения декоративно-прикладного искусства, а также уникальные изделия ручной работы. В финале с музыкальной программой выступит диджей Glossy.

Ранее КП сообщила, где еще в Курске можно погулять на День молодежи.