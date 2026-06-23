В Курске День молодежи отметят в разных частях города

Часть мероприятий пройдет на Полугоре Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня Курск отметит праздник День молодежи. Тематические мероприятия пройдут в городе в «Парке молодежи», а также на Полугоре и в Спортивно-концертном комплексе. А главным мероприятием станет концерт «Энергия молодежи», он состоится на площадке СКК, что на улице Энгельса. Здесь выступит специальный гость – исполнитель LYRIQ, сообщили в правительстве региона.

27 июня с 10.00 до 13.00 в Парке молодежи пройдет ярмарка добра.

На Полугоре мероприятия развернутся с 11 утра до девяти вечера. Здесь в программе - концерт, молодежный марафон, различные досуговые локации.

В СКК отмечать праздник будут с шести часов вечера оркестровым караоке и концертом.