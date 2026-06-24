По всей Курской области уже более 12 часов действует авиаопасность

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области с вечера 23 июня действует режим авиационной опасности. Его не отменяют уже более 12 часов.

Как сообщил оперативный штаб региона, силы и средства ПВО в Курской области приведены сейчас в готовность для отражения возможной атаки. Жителей региона призывают быть бдительными.

Кроме того, почти сутки в Курской области держался режим опасности атаки беспилотников. Отбой ему дали только утром 24 июня. Ранее КП сообщила, что за сутки над регионом сбили 98 беспилотников ВСУ. К счастью, никто не пострадал, но есть разрушения в двух районах области.