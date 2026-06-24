В результате атак ВСУ повреждены школа и дом под Курском

На регион продолжаются атаки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 9:00 23 июня до 9:00 24 июня над Курской областью сбито 98 беспилотников ВСУ различного типа. 13 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Колонтаевка Льговского района Курской области повреждены остекление, дверь домовладения, окна, пол и забор Колонтаевской школы.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждена крыша частного дома.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.