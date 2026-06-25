В Курске на День молодежи ограничат продажу спиртного

27 июня в городе пройдут различные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июня, в честь празднования Дня молодежи в Курской области, будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Это решение принято депутатами областной Думы. Ограничения не коснутся предприятий общественного питания, пояснили в заксобрании

Следует отметить, что 27 июня в регионе также состоятся школьные выпускные вечера, дата которых была рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации.

Ранее КП рассказала, где и как пройдет в Курске День молодежи. Различные мероприятия будут организованы на нескольких городских площадках.