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НовостиПолитика19 июня 2026 13:41

Хинштейн встретится с жителями курского приграничья

Вход на мероприятие будет по паспортам
Светлана ВОЛКОВА
Хинштейн анонсировал встречу с жителями Суджанского и Льговского районов области

Хинштейн анонсировал встречу с жителями Суджанского и Льговского районов области

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня, в 12:00 в КЗ «Свиридовский» в Курске губернатор региона Александр Хинштейн встретится с жителями Суджанского, Льговского районов и Льгова.

Жителей других районов Курской области просят дождаться своей очереди. Предполагается, что поочередно будут собирать жителей трех муниципалитетов.

Прийти на субботнюю встречу могут жители Суджанского, Льговского районов и Льгова, предъявив на входе паспорт, сообщили в правительстве региона. Без паспорта пройти на мероприятие будет невозможно.

Ранее КП сообщила, что ситуация в регионе остается сложной. За последние сутки в результате атак ВСУ погиб житель Курской области и двое ранены.