По всей Курской области на пять минут дали ракетную опасность

В регионе сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 19 июня по всей Курской области снова прозвучали сигналы ракетной опасности. Тревогу дали в 10.24 утра 19 июня. Все жители региона должны были пройти в укрытия.

Отбой прозвучал уже через пять минут, в 10.29. Сейчас на территории всего приграничного региона сохраняются авиационная опасность и опасность атаки беспилотников.

Опасность атаки БПЛА держится в Курской области уже вторые сутки. Кроме того, отдельно в приграничном Глушковском районе Курской области сохраняется ракетная опасность. Жителям этого района рекомендуют оставаться в укрытиях - в помещениях с несущими стенами без окон.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки один курянин погиб и два человека ранены в результате атак ВСУ.