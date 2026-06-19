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НовостиПолитика19 июня 2026 7:36

По всей Курской области на пять минут дали ракетную опасность

Жителям нужно было пройти в укрытия
Светлана ВОЛКОВА
В регионе сохраняется напряженная обстановка

В регионе сохраняется напряженная обстановка

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 19 июня по всей Курской области снова прозвучали сигналы ракетной опасности. Тревогу дали в 10.24 утра 19 июня. Все жители региона должны были пройти в укрытия.

Отбой прозвучал уже через пять минут, в 10.29. Сейчас на территории всего приграничного региона сохраняются авиационная опасность и опасность атаки беспилотников.

Опасность атаки БПЛА держится в Курской области уже вторые сутки. Кроме того, отдельно в приграничном Глушковском районе Курской области сохраняется ракетная опасность. Жителям этого района рекомендуют оставаться в укрытиях - в помещениях с несущими стенами без окон.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки один курянин погиб и два человека ранены в результате атак ВСУ.