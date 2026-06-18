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НовостиПроисшествия18 июня 2026 8:06

В Железнодорожном округе Курска горячую воду отключат 1-2 июля

Испытания теплосетей решили перенести на более ранний срок из-за жалоб жителей
Светлана ВОЛКОВА
Когда завершат испытания, не сообщается

Когда завершат испытания, не сообщается

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Курска обсудили вопрос качества горячего водоснабжения в Железнодорожном округе города. Как сообщили чиновники, одной из возможных причин ухудшения может быть остановка котельных из-за аварий на сетях горячего водоснабжения.

С марта на этом участке сети теплоэнергетики уже устранили 136 повреждений, но новые дефекты продолжают появляться. Сейчас принято решение снова провести испытание оборудования на теплосетях.

Работы планируют начать 1-2 июля.

- Для удобства жителей испытания оборудования, которые «РИР-Энерго» должна была проводить в августе, перенесли на более ранний срок, - пояснили в мэрии.

В ходе работ планируют промыть сети, настроить оборудование и заменить поврежденные участки трубопровода.