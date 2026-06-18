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НовостиОбщество18 июня 2026 6:42

18 июня в Курской области будет до +23

В регионе снова пройдут дожди и грозы
Ольга ДАНИЛОВА
Днем в регионе пройдут дожди

Днем в регионе пройдут дожди

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области 18 июня будет днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер синоптики прогнозируют днем западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера, обусловленная обрывом ЛЭП, а также линий связи из-за их износа и погоды, так как местами будут грозы, сообщили в ГУ МЧС региона.