18 июня в Курской области будет до +23

Днем в регионе пройдут дожди Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области 18 июня будет днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер синоптики прогнозируют днем западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 18-23°.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС локального характера, обусловленная обрывом ЛЭП, а также линий связи из-за их износа и погоды, так как местами будут грозы, сообщили в ГУ МЧС региона.