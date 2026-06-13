За сутки над Курской областью сбили 165 БПЛА ВСУ

Сейчас по всему региону действуют режим опасности атаки БПЛА И авиаопасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 12 июня до 09:00 13 июня, над Курской областью сбито 165 беспилотников ВСУ различного типа. 138 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, в результате атак ВСУ в слободе Рыбинские Буды Обоянского района повреждены окна, заборы двух частных домов, а также посечен грузовой автомобиль.

В селе Октябрьское Рыльского района Курской области сгорел грузовой автомобиль. А в селе Дурово осколками посекло легковой автомобиль.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.