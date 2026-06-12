В Курске в результате атак ВСУ повреждены фасады зданий и шесть автомобилей

В Курске сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 11 июня до 9:00 12 июня, над Курской областью сбит 151 беспилотник ВСУ различного типа. 109 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и девять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Как сообщает оперштаб региона, в результате атак в Курске повреждены два фасада зданий и гаража, а также шесть автомобилей.

В селе Дурово Рыльского района Курской области уничтожена огнем крыша частного дома.

В селе Большие Угоны Льговского района Курской области на здании сельского дома культуры повреждена крыша. А в поселке Селекционный незначительно повреждена вышка сотовой связи, а также автомобиль.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.