В Курске на Сейме утонула девушка

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о ЧП на воде в Курске.

Как рассказали в МЧС региона, по прибытию первого подразделения на место ЧП выяснилось, что на реке Сейм в необорудованном для купания месте утонула 20-летняя девушка.

Водолазы ГПСВР ОКУ «АСС Курской области» извлекли тело погибшей из воды. Курян просят быть внимательными и осторожными и соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов.

При необходимости звоните по телефону службы спасения «112».