В Курске на Сейме утонула девушка

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
11 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о ЧП на воде в Курске.
Как рассказали в МЧС региона, по прибытию первого подразделения на место ЧП выяснилось, что на реке Сейм в необорудованном для купания месте утонула 20-летняя девушка.
Водолазы ГПСВР ОКУ «АСС Курской области» извлекли тело погибшей из воды. Курян просят быть внимательными и осторожными и соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов.
При необходимости звоните по телефону службы спасения «112».