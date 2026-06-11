Курские выпускники сдали ЕГЭ по физике и обществознанию

В регионе продолжается сдача ЕГЭ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области прошли ЕГЭ по обществознанию и физике. Их сдавали 1 073 и 634 курских выпускника соответственно.

ЕГЭ по обществознанию традиционно считается самым популярным экзаменом по выбору. На его выполнение заданий отводилось три с половиной часа, минимальный порог составляет 42 балла. Продолжительность экзамена по физике составила три часа 55 минут, а минимальный балл — 36.

Как сообщили в правительстве региона, все пункты проведения экзамена были организованы с соблюдением санитарных требований, а также дополнительных мер безопасности. Окна в аудиториях оклеены бронепленкой, а входные группы укреплены мешками с песком.

Результаты ЕГЭ по этим предметам станут известны не позднее 24 июня. А следующий экзамен состоится уже в понедельник, 15 июня. Выпускники будут сдавать биологию, а также географию и письменную часть по иностранным языкам