Курянин 16 лет хранил в своем диване порох

Фото из архива КП

63-летнего жителя Щигровского района осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В октябре 2010 года мужчина, не имеющий разрешения на хранение и ношение оружия, незаконно купил бездымный порох.

- Незаконно приобрел взрывчатое вещество - бездымный порох, которое хранил в нише дивана, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

В феврале 2026 года взрывчатое вещество изъяли сотрудники полиции.

Курянин признал вину и раскаялся. Щигровский районный суд приговорил его к 4 годам лишения и штрафу в размере 40 тысяч рублей.