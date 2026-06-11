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НовостиПроисшествия11 июня 2026 12:05

В Курске в ДТП разбился мотоциклист

Молодой человек сел за руль без прав и протаранил «Ниву»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Курской области

Фото Госавтоинспекции Курской области

В Курске 22-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Нивой». Об этом сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Авария произошла днем 11 июня в районе дома №6 по Красной Площади.

В Курске мотоциклист протаранил «Ниву». Видео Госавтоинспекции Курской области

Водитель мотоцикла «Ямаха» без прав соответствующей категории двигался на незарегистрированном мотоцикле со стороны улицы Сонина в сторону улицы Ленина и врезался в легковушку.

- Допустил совершил столкновение с автомобилем «Нива», под управлением водителя 1961 года рождения, который осуществлял левый поворот, - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Водитель мотоцикла госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.