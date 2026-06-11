В Курске пьяная женщина ударом в грудь убила знакомого

Подозреваемой грозит длительный срок Фото: из архива "КП".

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней курянки. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 40-летнего знакомого.

По данным следствия, 9 июня женщина, будучи пьяной, в квартире на улице Дейнеки в Курске в ходе ссоры один раз ударила мужчину в грудь. От полученных травм он скончался в больнице.

Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия и экспертизы. Следствие намерено просить суд заключить ее под стражу, сообщили в СК региона.