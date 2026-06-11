Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 11:02

В Курске пьяная женщина ударом в грудь убила знакомого

Трагедия произошла на КЗТЗ
Ольга ДАНИЛОВА
Подозреваемой грозит длительный срок

Подозреваемой грозит длительный срок

Фото: из архива "КП".

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летней курянки. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 40-летнего знакомого.

По данным следствия, 9 июня женщина, будучи пьяной, в квартире на улице Дейнеки в Курске в ходе ссоры один раз ударила мужчину в грудь. От полученных травм он скончался в больнице.

Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия и экспертизы. Следствие намерено просить суд заключить ее под стражу, сообщили в СК региона.