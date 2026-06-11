На реконструкцию здания классической гимназии в центре Курска потратят миллиард рублей

В Курске сейчас идет реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии», расположенного на территории Курской крепости. После завершения здесь разместят областной краеведческий музей.

В Правительстве региона сообщили, что Курской области выделили дополнительные средства из резервного фонда РФ. В целом субсидия из федерального бюджета на реконструкцию составила более миллиарда рублей.

Работы в здании находятся на разных стадиях, где-то даже выполняют внутреннюю отделку. Помещения будут заполнять постепенно. В первом из них разместят необходимую технику к осени.

По задумке, выставочные площади займут три этажа. На первом будут сувенирные лавки и общественные пространства для отдыха, а также проведения мастер-классов. В башне разместят большую зону коворкинга, там же откроют кафе и интерактивные пространства.

Планируется, что краеведческий музей станет большим многофункциональным комплексом, где объединят просвещение, науку, культуру и искусство. К слову, на днях в серии «Культурное наследие России» вышла почтовая марка, на которой изображена курская гимназия.