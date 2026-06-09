Российский автопром выходит на новый уровень: старт производства премиального внедорожника ESTEO MX

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Этот среднеразмерный внедорожник, созданный в результате стратегического партнерства «АГР» и Defetoo, знаменует собой важный этап в развитии отечественного автопрома и укрепляет позиции холдинга на рынке премиальных автомобилей.

Производственная площадка в Санкт-Петербурге прошла масштабную модернизацию, получив современную конвейерную инфраструктуру и передовое оборудование. Это позволило не только запустить ESTEO MX, но и расширить производственную программу предприятия.

Особое внимание при подготовке к выпуску ESTEO MX было уделено совершенствованию сборочного производства. Обновленные конвейерные системы, роботизированные ячейки и передовое технологическое оборудование гарантируют высочайшее качество и точность каждой операции. Интеграция новой модели в существующий производственный процесс прошла без сбоев, подтверждая высокий уровень организации и технологической оснащенности завода.

На предприятии активно используются роботизированные комплексы, автоматизированные системы, автономные транспортные средства и цифровые системы контроля качества. Все ключевые процессы объединены в единую систему, обеспечивающую стабильность, точность и соответствие международным стандартам.

ESTEO MX – это воплощение философии «Искусство жить», гармонично сочетающее эстетику, передовые технологии и исключительный комфорт. Под капотом внедорожника – двухлитровый турбированный двигатель мощностью 197 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Дорожный просвет в 210 мм делает его уверенным на любых покрытиях.

Автомобиль разработан с учетом особенностей российских дорог и климата. Расширенный зимний пакет, включающий дистанционный запуск двигателя и управление климатом через мобильное приложение, делает эксплуатацию ESTEO MX комфортной в любое время года. Современные цифровые решения и комплекс систем безопасности дополняют картину высокотехнологичного и продуманного автомобиля.

Запуск производства ESTEO MX – это яркое подтверждение стратегического курса холдинга «АГР» и Defetoo на развитие локального автомобильного производства, наращивание технологических компетенций и формирование нового поколения российских автомобильных брендов.

Ждем вас в дилерском центре ESTEO Центр Корс на Энгельса 173, стр.1. Уже в июне вы можете записаться на тест-драйв.

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