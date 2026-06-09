В Курске обломки БПЛА повредили административное здание и автомобили

За сутки над регионом сбили 142 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 8 июня до 9:00 9 июня, в Курской области сбито 142 беспилотника ВСУ различного типа. 127 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и шесть раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В результате атак в райцентре Коренево Кореневского района Курской области пострадал 62-летний мужчина. Он госпитализирован в Курскую облбольницу. Поврежден также дом - крыша, остекление и стены.

В Курске обломки БПЛА выбили семь окон административного здания и повредили два автомобиля. В селе Калиновка Хомутовского района Курской области посечены забор, фасад и окна дома, а также поврежден автомобиль.

В селе Большенизовцево Рыльского района Курской области поврежден трактор.

Погибших нет за минувшие сутки.