Под Курском ранен мужчина в результате атаки ВСУ 8 июня

Атака была этой ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В районном центре Коренево Курской области при атаке ВСУ 8 июня ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По уточненной информации, ночью 8 июня дрон ВСУ атаковал частный дом в поселке Коренево Кореневского района. В результате ранен местный житель.

У 64-летнего курянина множественные слепые осколочные ранения лица, левой руки, грудной клетки с обеих сторон, а также живота, ног, перелом нескольких рёбер и левой голени.

Мужчине оказана первая медпомощь. В ближайшее время его доставят в больницу в Курск.