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НовостиПроисшествия7 июня 2026 6:21

За сутки над Курской областью сбили 121 беспилотник

В нескольких населённых пунктах посекло крыши и окна в зданиях
Анна ГРЕБЕНКИНА

121 беспилотник сбили над Курской областью за минувшие сутки. Оперативной сводкой 7 июня поделились в правительстве региона. 78 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В Льгове в результате атаки повреждены фасад и остекление магазина. Кроме того, пострадал грузовой автомобиль.

В поселке Коренево посекло фасад, крышу и остекление частного дома.

А в слободе Белой Беловского района повреждения получила крыша магазина.