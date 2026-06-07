За сутки над Курской областью сбили 121 беспилотник

121 беспилотник сбили над Курской областью за минувшие сутки. Оперативной сводкой 7 июня поделились в правительстве региона. 78 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В Льгове в результате атаки повреждены фасад и остекление магазина. Кроме того, пострадал грузовой автомобиль.

В поселке Коренево посекло фасад, крышу и остекление частного дома.

А в слободе Белой Беловского района повреждения получила крыша магазина.