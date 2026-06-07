16 человек осудили за пьянство в общественных местах в Центральном округе Курска

15 мужчин и одну женщину привлекли к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Это данные судебного участка №4 Центрального округа Курска с начала года.

Согласно административному кодексу, появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте и других общественных местах в пьяном виде наказывается штрафом в размере до 1500 рублей или арестом на срок до 15 суток.

Как уточнили в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, в основном нарушения связаны с появлением граждан на улицах города в состоянии опьянения. Об этом свидетельствовали запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткая походка, неопрятный внешний вид.

Большинство вину признали, двух мужчин привлекли к административной ответственности дважды. Многие из осуждённых официально не работают. Девятерых из 16 оштрафовали, остальные отправились под арест.