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НовостиПолитика6 июня 2026 6:32

За сутки под Курском в результате атак ВСУ ранены пять человек

Над регионом сбили 139 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
Обстановка в регионе остается напряженной

Обстановка в регионе остается напряженной

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 5 июня до 9:00 6 июня, в Курской области сбито 139 беспилотников ВСУ различного типа. 190 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 18 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб региона.

В результате атак в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области пострадали три человека при ударе ВСУ по агрофирме.

В городе Льгове у АЗС ранены мужчина и женщина, поврежден бензовоз.

В деревне Тереховка Рыльского района Курской области полностью сгорели два дома.

В селе Колячек Хомутовского района горела крыша дома. Пожар потушили. Погибших нет за минувшие сутки.