Курская и Витебская области подписали план сотрудничества до 2028 года

Товарооборот Курской области с Беларусью увеличился в 2,2 раза за прошлый год Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курский губернатор Александр Хинштейн и председатель Витебского областного исполкома Республики Беларусь Александр Рогожник подписали план мероприятий в рамках заключенного до этого соглашения о сотрудничестве.

В ближайшие три года регионы планируют расширить взаимодействие в промышленности, АПК, а также транспортной, гуманитарной и других сферах. В планах и работа по продвижению продукции курских и витебских предприятий, а также участие производителей в межрегиональных и международных выставках и ярмарках.

Как сообщили в Правительстве Курской области, стороны в частности, обсудили поставки в Курскую область стройматериалов, в том числе керамического кирпича, а также продукции нефтехимии и машиностроения.

По итогам прошлого года товарооборот между Курской областью и Беларусью увеличился в два с лишним раза и достиг почти 448 млн долларов. Экспорт из Курской области в республику вырос в 2,8 раза. Спросом пользовались растительное масло, а также мясо и мясные субпродукты, овощи и корнеплоды.

На 10 процентов вырос ввоз товаров из Беларуси в Курскую область. Закупали в основном удобрения, а также корма для животных и продукты питания.

Сейчас на долю Беларуси приходится 26,1% всего внешнеторгового оборота Курской области.