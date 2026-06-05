В 2026 году более 500 курских семей направили средства маткапитала на образование

В Курской области образование стало вторым по востребованности после улучшения жилищных условий направлением использования маткапитала Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Соцфонда РФ по Курской области перечислило свыше 33 миллионов рублей на оплату обучения детей из средств маткапитала.

- Мы значительно упростили процедуру оплаты высшего образования материнским капиталом, – комментирует Управляющий Отделением Соцфонда РФ по Курской области Жанна Демьяненко. – Теперь куряне могут подать заявление прямо в учебном заведении, сразу после заключения договора. Это существенно сокращает время рассмотрения заявки и избавляет родителей от необходимости собирать дополнительные документы и посещать клиентскую службу фонда. Упрощенным оформлением в этом году уже воспользовались 102 семьи.

В региональной программе участвуют два курских вуза, а по всей России к программе подключено более 220 учебных заведений.

Важно помнить, что средства материнского капитала можно направить на обучение, если ребенку, давшему право на сертификат, исполнилось три года. Оплатить можно обучение любого ребенка в семье, при условии, что ему не более 25 лет, а вуз находится на территории РФ и имеет государственную лицензию.

В Курской области оплата обучения детей материнским капиталом занимает второе место по востребованности после улучшения жилищных условий. За 19 лет действия программы более 15 тысяч семей региона воспользовались сертификатом для оплаты образования, отметили в ведомстве.