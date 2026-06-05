В Курске трехлетнюю девочку, о которую мать тушила сигареты, передали в приемную семью

Решение еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Курска приговорена к трем годам лишения свободы за истязание трехлетней дочери. Кировский районный суд Курска вынес обвинительный приговор 22-летней женщине.

Суд выяснил, что почти год, с 1 ноября 2024 года по 28 июля 2025 года, курянка на тот момент свою двухлетнюю дочь физическому и психическому насилию. В качестве наказания за непослушание мать прижигала ребенку голову сигаретой, за незначительные проступки била или бросала в голову мобильный телефон. Отказ от еды сопровождался ударами по голове металлической ложкой, а нежелание ложиться спать – толчками в спину, в результате которых девочка падала и ударялась лицом о тумбочку.

Суд признал курянку виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей дали три года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей в пользу дочери.

Сейчас девочка находится под опекой приемной семьи, сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.