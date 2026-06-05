В Курске стартовал проект "Лето в городе"

Все мероприятия в рамках проекта бесплатные Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске стартовал городской творческий проект «Лето в городе».

Это площадка для реализации инновационных и познавательных мероприятий как для детей, так и для взрослых. Каждую неделю этого лета на городских площадках для жителей и гостей города будут проходить разноформатные мероприятия, сообщили в мэрии города.

Это мастер-классы, концерты, а также танцевальные вечера, конкурсы, викторины и выставки. Вот информация о некоторых предстоящих мероприятиях:

6 июня с 14:00 до 20:00 на «Полугоре» пройдет Пушкинский день России (0+), а также III открытый конкурс по художественному слову «Искры дарования», который посвящен дню рождения А.С. Пушкина;

каждый четверг с 16:00 по 18:00 будут идти программы на открытом арт-пространстве #Реальное место 46/23 в сквере у Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова на улице К. Маркса, 23;

каждый вторник с 16:00 по 17:00 в ЦНТ «Русь» (улица Обоянская, 26) организуют программы «Летняя смена» (0+);

а каждый четверг в 16:00 там же будут проходить мероприятия «Русь мастеровая»;

каждый четверг с 17:00 по 18:00 в ГКЦ «Лира» (улица Менделеева,59) пройдут развлекательные программы «Аллея игр» (0+).