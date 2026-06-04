В Курской области построят цеха по обезжириванию лецитина

Соглашение о сотрудничестве с компанией подписало руководство региона Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие четыре года один из инвесторов вложит в новые проекты в Курской области более 10,2 млрд рублей, сообщили в Правительстве региона.

В Курской области планируют реализовать несколько крупных проектов. Речь идет о строительстве цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота. Также инвестор хочет построить производственно-административный комплекс в Курске и административно-бытовой с местом временного пребывания сотрудников в Касторенском районе Курской области.

Ранее КП сообщила, что в Курске возведут новые высотки на КЗТЗ и в Северо-Западном микрорайоне. Соглашение об этом подписано на днях.