Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 июня 2026 9:02

В Курской области построят цеха по обезжириванию лецитина

Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме
Светлана ВОЛКОВА
Соглашение о сотрудничестве с компанией подписало руководство региона

Соглашение о сотрудничестве с компанией подписало руководство региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие четыре года один из инвесторов вложит в новые проекты в Курской области более 10,2 млрд рублей, сообщили в Правительстве региона.

В Курской области планируют реализовать несколько крупных проектов. Речь идет о строительстве цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота. Также инвестор хочет построить производственно-административный комплекс в Курске и административно-бытовой с местом временного пребывания сотрудников в Касторенском районе Курской области.

Ранее КП сообщила, что в Курске возведут новые высотки на КЗТЗ и в Северо-Западном микрорайоне. Соглашение об этом подписано на днях.