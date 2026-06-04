На двух площадках в Курске построят новые жилкомплексы

Новые высотки планируют строить на Северо-Западе и КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал соглашения с некоторыми инвесторами. В частности, заключено соглашение в сфере жилищного строительства с одной из Инвестиционно-строительных групп.

Как сообщили в Правительстве региона, ООО планирует построить жилые комплексы с объектами инфраструктуры на двух площадках в областном центре – на улицах Бойцов 9-й Дивизии и Моковской.

Девелопер планирует вложить не менее 12,1 млрд рублей за три года, до конца 2029-ого, и создать 150 рабочих мест.