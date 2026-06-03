Под Курском женщина ранена при атаке БПЛА

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранена женщина в Беловском районе Курской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Это произошло 2 июня в селе Малое Солдатское Беловского района. Пострадала местная жительница. У 51-летней курянки минно-взрывная и акубаротравмы.

Женщина сама обратился в больницу соседней Белгородской области. Врачи оказали ей помощь. Она будет наблюдаться амбулаторно.

Ранее КП сообщила, что в тот же день трое мужчин получили ранения в двух районах области.